Москвичі шоковані масштабами атаки українських безпілотників – Sky News

За словами кореспондента, місцеві жителі відреагували на подію "сумішшю шоку та здивування".

Ранковий удар українських дронів по Москві став найбільшою атакою на столицю Росії з початку війни.

Про це повідомляє Sky News.

Кореспондент Айвор Беннетт веде репортаж із Видного – передмістя Москви, де безпілотники вразили будівлі, а уламки пошкодили транспортні засоби.

За його словами, місцеві жителі відреагували на подію "сумішшю шоку та здивування".

"Одна людина сказала, що не може повірити, що стільки безпілотників було запущено й дійшло так далеко", – передає Беннетт.

Ще один мешканець заявив, що чекає завершення конфлікту й молиться за його закінчення.

Нагадаємо, що безпілотники влаштували наймасованішу атаку на Москву у ніч проти 11 березня. Російська влада стверджує, що були застосовані "сотні бойових безпілотників".