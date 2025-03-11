У США зробили шокувальну заяву про територіальні поступки України: деталі

У Вашингтоні вважають, що військового вирішення цієї ситуації не існує.

Україні доведеться піти на поступки щодо територій, які Росія захопила від 2014 року, в межах будь-якої угоди про припинення війни. Нібито поступки Києва та Москви будуть центральним елементом дипломатії.

Про заявив державний секретар США Марко Рубіо час перельоту до Саудівської Аравії, повідомляє The New York Times.

"Я думаю, що обидві сторони повинні прийти до розуміння того, що військового вирішення цієї ситуації не існує. Росіяни не можуть завоювати всю Україну, і очевидно, що Україні буде дуже важко в будь-який розумний проміжок часу змусити росіян повернутися туди, де вони були в 2014 році", – висловився американський політик.

З його слів, в майбутніх переговорах з Кремлем необхідно визначити, чим Росія готова поступитися.

"Найважливіше, з чим ми поїдемо звідси, – це з сильним відчуттям того, що Україна готова робити складні речі, так само, як і росіянам доведеться робити складні речі, щоб покласти край цьому конфлікту або принаймні призупинити його в якийсь спосіб", – сказав Рубіо журналістам.

Окрім того, Рубіо повідомив, що Штати все ще надають Києву інформацію, яка дозволяє йому продовжувати захищатися від російських атак, незважаючи на припинення надання Україні розвідданих. Ба більше, каже він, ніколи не існувало загрози позбавлення України доступу до Starlink Ілона Маска.

Рубіо висловив думку про те, що він та українські посадовці, ймовірно, обговорять в Саудівській Аравії відновлення військової допомоги. Позиція США з цього питання може змінитися, якщо він переконається, що Україна серйозно налаштована на мир.

Нагадаємо, представник президента Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф озвучив тему переговорів в Саудівській Аравії. Зокрема, Вашингтон сподівається, що угода з Україною щодо корисних копалин буде завершена цього тижня.

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