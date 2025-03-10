Трамп передумав і заявив, що Путін також не має "козирів"

Раніше американський президент Дональд Трамп заявляв, мовляв, агресорка Російська Федерація "має козирі" у потенційних мирних переговорах з Україною — чого не скажеш про Київ. Втім, днями він свою думку змінив.

Про це стало відомо під час вчорашнього спілкування Трампа з журналістами на борту Air Force One.

Зауважимо, що під час сварки у Білому домі Трамп заявив Зеленському, що в українського лідера немає "козирів" на руках. Втім, тепер американський президент сказав, що не має "козирів" і Москва.

"Ви знаєте, я кажу, що у них немає козирів. Ні в кого насправді немає козирів. У Росії немає козирів... Вам потрібно укласти угоду і припинити вбивства. Це безглузда війна, і ми збираємося її зупинити", — наголосив він.