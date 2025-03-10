Прогноз погоди в Україні: коли чекати на похолодання та дощі

У вівторок, 11 березня, в Україні збережеться тепла погода. Денна температура по всій країні коливатиметься від +14 до +20 градусів. Найбільш тепло буде на півдні та в центральних областях, де температура сягатиме найвищих значень.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Однак на заході України, зокрема у Карпатах та на Закарпатті, можливі дощі. У цих регіонах опади можуть бути суттєвими, а в горах – мокрий сніг. На решті території України без опадів, і погода буде більш сухою.

Щодо вітру, то він буде досить сильним. Очікуються пориви вітру до 15-20 м/с, що призведе до того, що температура буде відчуватися трохи прохолоднішою, ніж насправді. Вітер буде південно-західного напрямку і може знижувати комфорт на вулиці.

У Києві 11 березня очікується температура повітря в межах +17+19 градусів. Дощі не передбачаються, але сильний вітер може робити погоду менш комфортною, тому варто одягтися відповідно до таких умов.

Похолодання почнеться 15 березня, коли температура знизиться, а також можливими будуть дощі. Тому, якщо ви плануєте якісь заходи вихідними, краще орієнтуватися на неділю, оскільки хоча й стане прохолодніше, дощі відступлять і погода буде більш комфортною.

Загалом, останніми днями тижня очікується заміна теплої повітряної маси на холодну, що може вплинути на здоров’я, особливо для людей з хронічними захворюваннями. Тому варто бути готовими до змін в погоді та стежити за своїм самопочуттям.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СИНОПТИКИ ЗРОБИЛИ ПРОГНОЗ НА БЕРЕЗЕНЬ! Погода вражає!

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