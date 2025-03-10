Прогноз погоды в Украине: когда ждать похолодания и дождей

Несколько дней будет еще тепло, но вскоре погода изменится.

Во вторник, 11 марта, в Украине сохранится теплая погода. Дневная температура по всей стране будет колебаться от +14 до +20 градусов. Наиболее тепло будет на юге и в центральных областях, где температура будет достигать самых высоких значений.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Однако на западе Украины, в частности в Карпатах и на Закарпатье, возможны дожди. В этих регионах осадки могут быть существенными, а в горах мокрый снег. На остальной территории Украины без осадков, и погода будет более сухой.

Что касается ветра, то он будет достаточно сильным. Ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, что приведет к тому, что температура будет ощущаться чуть-чуть прохладнее, чем на самом деле. Ветер будет юго-западного направления и может снижать комфорт на улице.

В Киеве 11 марта ожидается температура воздуха около +17+19 градусов. Дожди не предполагаются, но сильный ветер может делать погоду менее комфортной, поэтому следует одеться в соответствии с такими условиями.

Похолодание начнется 15 марта, когда температура снизится, а также возможны будут дожди. Поэтому, если вы планируете какие-нибудь мероприятия на выходных, лучше ориентироваться на воскресенье, поскольку хотя и станет прохладнее, дожди отступят и погода будет более комфортной.

В последние дни недели ожидается смена теплой воздушной массы на холодную, что может повлиять на здоровье, особенно для людей с хроническими заболеваниями. Поэтому следует быть готовым к переменам в погоде и следить за своим самочувствием.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: СИНОПТИКИ СДЕЛАЛИ ПРОГНОЗ НА МАРТ! Погода поражает!

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