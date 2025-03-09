Похолодание еще будет: синоптик рассказал, когда снизится температура

В первый месяц весны в Украине возможны еще заливы холода.

Аномально теплая погода будет продолжаться в Украине как минимум до следующих выходных. Однако в конце следующей недели синоптики прогнозируют похолодание.

Будет ли оно существенным – рассказал синоптик Николай Луценко в эфире телемарафона.

"Зима не вернется. Неделя начнется теплой погодой. Теплее всего будет в западных областях. На Закарпатье +22. Ночью +2...+4. В центре, северных областях будет комфортно. На востоке со вторника уже похолодает. До +15, начнутся дожди. А в конце следующей недели похолодает на три градуса", - сообщил он.

Напомним, сегодня, 9 марта, за счет влияния антициклона с северо-востока, в Украине по-прежнему ожидается сухая погода, без осадков и с малооблачным небом. Ветер предполагается восточный/юго-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 °С, днем +11…+16 °С, в северных и восточных областях +6…+11 °С.

В частности, метеоролог Игорь Кибальчич говорит, что на левобережье и на крайнем востоке страны прохладная погода задержится еще на некоторое время. И все же, тенденция повышения температуры вырисовывается во всех регионах страны, а средняя температура в марте ожидается на 1 – 2 °С выше нормы, в Приазовье, Крыму и местами в восточных областях близко к норме.

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