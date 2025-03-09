Похолодання ще буде: синоптик розповів, коли знизиться температура

У перший місяць весни в Україні ще можливі затоки холоду.

Аномально тепла погода триватиме в Україні щонайменше до наступних вихідних. Проте наприкінці наступного тижня синоптики прогнозують похолодання.

Чи буде воно суттєвим - розповів синоптик Микола Луценко в етері телемарафону.

"Зима не повернеться. Тиждень почнеться теплою погодою. Найтепліше буде у західних областях. На Закарпатті +22. Вночі +2...+4. У центрі, північних областях буде комфортно. На сході від вівторка вже похолодає. До +15, почнуться дощі. А у кінці наступного тижня похолодає на три градуси", - поділився синоптик.

Нагадаємо, сьогодні, 9 березня, за рахунок впливу антициклону з північного сходу, в Україні, як і раніше, очікується суха погода, без опадів та з малохмарним небом. Вітер передбачається східний / південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі +1…+6 °С, вдень +11…+16 °С, у північних та східних областях +6…+11 °С.

Зокрема, метеоролог Ігор Кібальчич каже, що на лівобережжі, а також на крайньому сході країни прохолодна погода затримається ще на деякий час. І все ж таки, тенденція на підвищення температури вимальовується у всіх регіонах країни, а середня температура у березні очікується на 1 – 2 °С вище за норму, у Приазов'ї, Криму та місцями у східних областях близько до норми.

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