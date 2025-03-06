Аномальне потепління в Україні: березень ще здивує погодою

Синоптики прогнозують відчутне потепління, але не скрізь.

Синоптики прогнозують аномально теплий тиждень. Утім, вже назвали й дати, коли буде холодно в Україні.

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Синоптикиня Наталія Діденко прогнозує, що до кінця тижня в Україні буде дуже тепло. У денні години максимальна температура повітря досягатиме +14+16, місцями у центрі та на півдні до +18 градусів.

Вітер 6 березня ще погуляє - місцями штормові пориви до 15-20 метрів за секунду. А впродовж 7, 8 та 9 березня стихне і буде помірним чи й невеликим.

У Києві 6 березня - без опадів, вітер сильний, рвучкий, денна температура повітря до +15 градусів.

У п'ятницю, суботу та неділю вітер послабне, буде сухо, ясно, із сонечком та впродовж дня до +15.

Однак не минеться у березні і без похолодання, синоптики очікують найближче похолодання в Україні від 14-15 березня.

Якою буде весна

Навесні 2025 року погода в Україні буде теплішою приблизно на один-два градуси. Однак, не виключені періоди похолодання. Такий прогноз погоди озвучила синоптикиня Віра Балабух.

З її слів, кліматичні зміни суттєво вплинули на тривалість зими та початок весни. Водночас варто зазначити, що весна 2025 року очікується не лише теплою, а й посушливою, особливо у північних областях України, де за сезон опадів може випасти майже на третину менше від кліматичної норми.

Найбільший дефіцит опадів очікується у березні та травні.

Нагадаємо також, що погода в Україні у березні буде помірно теплою і з невеликою кількістю опадів. Погодні умови традиційно можуть бути мінливими. Очікується переважання області високого атмосферного тиску. Можливий певний дефіцит опадів. Про це розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич. Проте, з його слів, час від часу з півночі і північного заходу Європи може заходити холод, який буде короткочасним.

Тому в середньому за місяць температура повітря в Європі очікується на рівні 1-3 градуси вищою за норму, у північно-східній частині регіону – на 4-7 градусів вище за середні багаторічні показники.

Фахівець зазначає, що тенденція на підвищення температури вимальовується у всіх регіонах країни, а середня температура у березні очікується на 1-2 градуси вище за норму.

Погода у березні - Київ

У Києві березень буде прохолодним та доволі хмарним. Опади різної інтенсивності очікуються чи не в половині днів місяця, а середня температура сягатиме усього 2 градуси тепла.

А ось другій декаді березня погода в Києві потішить проблисками сонця: 11, 12, 15, 16, 19.

Дощитиме в середині місяця трохи менше, готуємо парасольки на 13, 14, 17 та 18 число. І маємо на увазі: буде холодніше, ніж на початку місяця. Температура епізодично знижуватиметься до +1… +4 градусів.

Третя декада березня буде традиційно найтеплішою, цього року — без температурних гойдалок. Очікується +11…+13, і лише в останній день — 31 березня — рекордні +18 градусів. Але опади не припинятимуться: прогнозуються дощі на 21, 22, 25, і на період з 28 по 31 березня. Тобто недощовими виявляться усього три дні за декаду. Нічні температури триматимуться в межах +3…+7 градусів тепла.

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