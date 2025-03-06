Аномальное потепление в Украине: март еще удивит погодой

Синоптики прогнозируют ощутимое потепление, но не везде.

Синоптики прогнозируют аномально теплую неделю. Впрочем, уже назвали даты, когда будет холодно в Украине.

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Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что до конца недели в Украине будет очень тепло. В дневные часы максимальная температура воздуха будет достигать +14+16, местами в центре и на юге до +18 градусов.

Ветер 6 марта еще погуляет – местами штормовые порывы до 15-20 метров в секунду. А на протяжении 7, 8 и 9 марта стихнет и будет умеренным или небольшим.

В Киеве 6 марта — без осадков, ветер сильный, порывистый, дневная температура воздуха до +15 градусов.

В пятницу, субботу и воскресенье ветер ослабнет, будет сухо, ясно, с солнышком и в течение дня до +15.

Однако не пройдет в марте и без похолодания, синоптики ожидают ближайшее время похолодание в Украине с 14-15 марта.

Какая будет весна

Весной 2025 года погода в Украине будет теплее примерно на один-два градуса. Однако не исключены периоды похолодания. Такой прогноз погоды озвучила синоптик Вера Балабух.

По ее словам, климатические изменения оказали существенное влияние на продолжительность зимы и начало весны. В то же время стоит отметить, что весна 2025 года ожидается не только теплой, но и засушливой, особенно в северных областях Украины, где за сезон осадков может выпасть почти на треть меньше климатической нормы.

Самый большой дефицит осадков ожидается в марте и мае.

Напомним, что погода в Украине в марте будет умеренно теплой и с небольшим количеством осадков. Погодные условия обычно могут быть изменчивыми. Предполагается преобладание области высокого атмосферного давления. Возможен определенный недостаток осадков. Об этом рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич. Однако, по его словам, время от времени с севера и северо-запада Европы может заходить холод, который будет кратковременным.

Поэтому в среднем за месяц температура воздуха в Европе ожидается на уровне 1-3 градуса выше нормы, в северо-восточной части региона — на 4-7 градусов выше средних многолетних показателей.

Специалист отмечает, что тенденция повышения температуры вырисовывается во всех регионах страны, а средняя температура в марте ожидается на 1-2 градуса выше нормы.

Погода в марте — Киев

В Киеве март будет прохладным и достаточно облачным. Осадки разной интенсивности ожидаются почти в половине дней месяца, а средняя температура будет достигать всего 2 градуса тепла.

А вот второй декаде марта погода в Киеве порадует проблесками солнца: 11, 12, 15, 16, 19.

Дождей будет в середине месяца поменьше, готовим зонтики на 13, 14, 17 и 18 число. И имеем в виду: будет холоднее, чем в начале месяца. Температура будет эпизодически снижаться до +1… +4 градусов.

Третья декада марта будет традиционно самой теплой, в этом году без температурных качелей. Ожидается +11…+13, и только в последний день – 31 марта – рекордные +18 градусов. Но осадки не будут прекращаться: прогнозируются дожди на 21, 22, 25 и на период с 28 по 31 марта. То есть, недождливыми окажутся всего три дня за декаду. Ночные температуры будут держаться в пределах +3…+7 градусов тепла.

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