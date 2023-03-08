Сколько лет можна хранить семена и как проверить их на всхожесть

Наверняка у каждого дачника есть "стратегические" запасы семян — оставшиеся с прошлых сезонов, те, которые были когда-то собраны собственноручно. Сплошь и рядом такой посевной материал сохраняется годами. И чем дольше он сохраняется, тем хуже его посевные свойства.

Важно, разные культуры имеют разную всхожесть. У некоторых она высокая в течение нескольких лет, в других – существенно снижается с каждым годом. Есть растения, имеющие низкую всхожесть от природы.

Поэтому важно проверить семена на всхожесть заранее, чтобы успеть прорастить семена и подсчитать количество полученных сеянцев.

Как проверить всхожесть посевного материала

В первую очередь, следует вручную отбраковать мелкие, сломанные, пустые семена. Затем отбирают с десяток семян большой или средней фракции и приступают к определению всхожести.

Проверка семян в подсоленной воде

Подсоленная вода поможет определить качество посевного материала. Семена помещают в соляной раствор, на литр воды чайная ложка соли и оставляют на 2-3 часа. Всплывающие семена, те, которые останутся на поверхности являются низкокачественными с низкой всхожестью. То, которое осядет на дне нужно промыть, просушить, если не предполагается сеять прямо сейчас, или замочить и начинать посев.

Как проверить семена на влажной салфетке

Калиброванные семена помещают в неглубокую емкость на влажную тканевую или бумажную салфетку. Емкость накрывают пленкой или крышкой, но она обязательно должна проветриваться. Обязательно нужно контролировать влажность, чтобы салфетка не пересыхала.

Проращивание семян на опилках

Лучше всего этот вариант подойдет для крупных семян таких культур как фасоль, горох, арбуз, кабачки. Вместо опилок можно использовать другие влагосодержащие субстраты: кокосовый грунт, вермикулит. Увлажненный материал распределяют по дну емкости слоем 2 см. Семена разлагают равномерно, отступая 1-2 см друг от друга. Сверху снова засыпают опилками или другим субстратом и помещают на проращивание.

Как долго хранятся семена основных культур без потери всхожести

Семена огурца хранятся не более 5 лет. Для хорошего прорастания им нужна температура воздуха от +19 до +25 градусов.

Томаты не теряют своей схожести в течение 5-6 лет. При температуре +22 – 25 градусов помидоры прорастают уже на 5-7-й день.

Бобы, горох, фасоль сохраняют свою всхожесть 3-5 лет. А вот проращивать их надо при температуре +10-11 градусов. Ростки появляются на 10 день после посева.

Срок хранения семян арбуза, тыквы, дыни, кабачков – от 6 до 8 лет.

2—3 года сохраняют всхожесть семена кресс-салата, укропа, морковы, петрушки, ревеня, лука, щавеля.

Баклажаны, разнообразная капуста (белоголовая, красноголовая, брокколи, брюссельская, кольраби, пекинская, савойская, цветная), кукуруза, перец, спаржа, шпинат остаются схожими 4—5 лет.

Дольше всего не теряет всхожесть свекла — 6-10 лет.

Сроки всхожести могут изменяться, если нарушаются условия хранения семян, особенно влажность и температура.

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