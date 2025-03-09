Від холоду до тепла – і назад: прогноз погоди в Україні на березень

Вихідні тішать українців приємною погодою - теплом та сонцем.

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У неділю, 9 березня, за рахунок впливу антициклону з північного сходу, в Україні, як і раніше, очікується суха погода, без опадів та з малохмарним небом. Вітер передбачається східний / південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі +1…+6 °С, вдень +11…+16 °С, у північних та східних областях +6…+11 °С.

Cиноптикиня Наталія Птуха в коментарі для РБК Україна повідомила, що 9-10 березня температура повітря становитиме 10-16 градусів вище нуля.

На Закарпатті та Прикарпатті приземний шар повітря може подекуди прогрітися навіть до +20 градусів.

Нічна температура, за її словами, залишається більш стабільною - від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу.

Найхолодніше в Україні впродовж неділі 9 березня буде у Карпатах. Місцями навіть може бути від 1 до 6 градусів морозу.

А тим часом метеоролог Ігор Кібальчич каже, що на лівобережжі, а також на крайньому сході країни прохолодна погода затримається ще на деякий час. І все ж таки, тенденція на підвищення температури вимальовується у всіх регіонах країни, а середня температура у березні очікується на 1 – 2 °С вище за норму, у Приазов'ї, Криму та місцями у східних областях близько до норми.

Упродовж усього місяця очікується значна кількість сонячних днів, проте ночами буде морозно. Оскільки в атмосферній циркуляції переважатиме поле високого тиску, то кількість опадів по всій Україні може бути незначною, в середньому на 10 – 30% нижчою за кліматичну норму. Особливо це буде стосуватися східних, центральних та північних областей. Тут можуть з'явитися перші ознаки посухи, яка має всі шанси на подальший розвиток, з урахуванням того, що в попередні місяці зволоження також було на доволі низькому рівні.

За даними синоптиків, у першій половині березня прогнозується надходження повітряних мас з південного заходу на тлі виступу Азорського антициклону, що починає розвиватися.

Але час від часу, з півночі та північного заходу Європи можливі короткочасні затоки холоду, які матимуть епізодичний характер. Тому в середньому за місяць температура повітря в Європі очікується на 1 – 3 °С вищою за норму, у північно-східній частині регіону – на 4 – 7 °С вище за середні багаторічні показники.

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