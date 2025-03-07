Березень тішить теплом: що буде далі з погодою

Березнь в Україні почався сонячною погодою.

Чи надовго це, що прогнозують синоптики у найближчі дні - дивіться в ексклюзиві TСН.ua.

Сьогодні, 7 березня, на всій території нашої країни очікується сонячна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер західний/південно-західний, 5 - 10 м/с.

Температура повітря вночі +1...+6 °С, вдень +12...+17 °С, на Одещині місцями до +20 °С.

Синоптикиня Наталя Діденко раніше вже повідомляла, що впродовж 7, 8 та 9 березня поривчастий вітер нарешті стихне і буде помірним. І до цієї синоптичної ідилії ще й приєднається сонце — буде або мінлива хмарність або ясно.

У цілому погода в Україні у березні буде помірно теплою і з невеликою кількістю опадів. Погодні умови традиційно можуть бути мінливими. Очікується переважання області високого атмосферного тиску. Можливий певний дефіцит опадів. Про це розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич. Він зазначив, що розподіл середньої температури повітря в Європі безпосередньо залежатиме від наявності снігового покриву, адже необхідні певні витрати тепла на його танення, а також від типу атмосферної циркуляції меридіональна, або зональна.

Особливо у першій половині березня прогнозується надходження повітряних мас з південного заходу на тлі виступу Азорського антициклону, що починає розвиватися. Проте, з його слів, час від часу з півночі і північного заходу Європи може заходити холод, який буде короткочасним.

"Тенденція до підвищення температури вимальовується у всіх регіонах країни, а середня температура у березні очікується на 1-2 градуси вище за норму, у Приазов'ї, Криму та місцями у східних областях близько до норми", – зазначив Кібальчич.

За його даними, упродовж усього місяця очікується значна кількість сонячних днів, проте ночами буде морозно. Кількість опадів на території нашої держави може бути незначною, в середньому на 10-30% нижчою за кліматичну норму. Особливо це стосуватиметься східних, центральних і північних областей.

Погода у Києві

Березень у столиці буде прохолодним та доволі хмарним. Опади різної інтенсивності очікуються чи не в половині днів місяця, а середня температура сягатиме усього 2 градуси тепла.

У першій декаді денні температури стабільно лишатимуться на позначках +6… +9 градусів. Нічні заморозки будуть несуттєвими до -2, але і їх достатньо, аби викликати ранкову ожеледицю.

У другій декаді березня погода в Києві потішить хоча б деякими проблисками сонця: 11, 12, 15, 16, 19. Дощитиме в середині місяця трохи менше, готуємо парасольки на 13, 14, 17 та 18 число. І маємо на увазі: буде холодніше, ніж на початку місяця. Температура епізодично знижуватиметься до +1… +4 градусів.

Третя декада березня буде традиційно найтеплішою, цього року — без температурних гойдалок. Очікується +11…+13, і лише в останній день — 31 березня — рекордні +18 градусів. Але опади не припинятимуться: прогнозуються дощі на 21, 22, 25, і на період від 28 до 31 березня. Тобто недощовими виявляться усього три дні за декаду. Нічні температури триматимуться в межах +3…+7 градусів тепла.

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