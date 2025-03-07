Британія надалі надаватиме розвіддані Україні, але є нюанси – The Guardian

Завдяки цим даним Україні буде забезпечно раннє попередження про напад і певний потенціал глибоких ударів по Росії.

Велика Британія продовжить передавати Україні розвідувальні дані після того, як це припинили робити США. Однак ці можливості будуть більш обмежені.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на свої джерела.

За інформацією видання, Британія також продовжить надавати Україні свій аналіз необроблених даних. Але, відповідно до практики розвідки, країна не передаватиме американську інформацію, отриману у межах угод про обмін між Британією та США.

"Вони (розвіддані – ред.) не настільки далекосяжні, як можливості США, не в тому ж масштабі і не здатні зайняти їхнє місце", – сказало джерело видання.

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Втім, ця розвідувальна інформація дозволять Україні забезпечити собі раннє попередження про напад і певний потенціал глибокого удару по російській території.

Розвіддані, зібрані із супутників, наземних станцій, літаків-розвідників, як-от Rivet Joint, і навіть таємно розгорнуті наземні війська, збирають і передають Україні разом із матеріалами з відкритих джерел, щоб забезпечити можливість завдавання руйнівних глибоких ракетних і безпілотних ударів по Росії.

Нагадаємо, напередодні видання Daily Mail повідомило, що США заборонили Британії ділитися розвідданими з Україною. Це стосується таких організацій, як Центр урядового зв'язку, розвідувальні агентства та розвідувальні підрозділи Міністерства оборони.