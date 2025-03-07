"У Костянтинополі – бійня": оглядач повідомив про ситуацію на Донеччині

Тактична ситуація там дуже не на користь ЗСУ.

У Костянтинополі Донецької області тривають запеклі бої. Ділянка має дуже важливе значення для оборони Покровська.

Про це повідомив воєнний оглядач Богдан Мирошников.

"У Костянтинополі триває бійня. Тактична ситуація там дуже не на нашу користь, але наші воїни демонструють справжні дива витримки!" – йдеться у заяві оглядача.

Він зазначив, що українські морські піхотинці, десантники та механізовані зʼєднання стоять дуже стійко та хоробро.

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За словами Мирошникова, на цій ділянці тривалий час був хаос в управлінні. Зараз це трішки почали лагодити, але поки ще не до кінця. Адже з Андріївки російські окупанти вже дісталися околиць Олексіївки.

"Ділянка має дуже важливе значення в тому числі для оборони Покровська, а також міжріччя Вовчої та Солоної", – акцентував оглядач.

До слова, за даними Deep State, російські війська просунулись біля Курилівки Харківської області.