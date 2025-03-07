Росіяни просунулися на Курщині: використовують війська КНДР

Ворог просунувся біля Курилівки та Фиголівки.

Про це повідомляє моніторинговий канал DeepState.

Уточнено визволені території на Сумщині.

На Курщині противник має успіхи коштом застосування значного числа військовослужбовців збройних сил північнокорейської республіки.

На фронті також спостерігається збільшення кількості північнокорейської артилерії. Участь армії КНДР у війні проти України матиме довготривалі наслідки для системи безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

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