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Росіяни просунулися на Курщині: використовують війська КНДР

Росіяни просунулися на Курщині: використовують війська КНДР

На Курщині противник має успіхи за допомогою військ КНДР / Фото: Associated Press

Успіхи РФ на Курщині можливі завдяки значним силам Північної Кореї.

Ворог просунувся біля Курилівки та Фиголівки.

Про це повідомляє моніторинговий канал DeepState

Уточнено визволені території на Сумщині.

На Курщині противник має успіхи коштом застосування значного числа військовослужбовців збройних сил північнокорейської республіки.

На фронті також спостерігається збільшення кількості північнокорейської артилерії. Участь армії КНДР у війні проти України матиме довготривалі наслідки для системи безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

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