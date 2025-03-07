Россияне продвинулись на Курщине: используют войска КНДР

Успехи РФ на Курщине возможны благодаря значительным силам Северной Кореи.
Враг продвинулся около Куриловки и Фиголовки.
Об этом сообщает мониторинговый канал DeepState.
Уточнены освобожденные территории в Сумской области.
На Курщине противник имеет успехи на средства применения значительного числа военнослужащих вооруженных сил северокорейской республики.
На фронте также наблюдается увеличение количества северокорейской артиллерии. Участие армии КНДР в войне против Украины будет иметь длительные последствия для системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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