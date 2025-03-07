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Россияне продвинулись на Курщине: используют войска КНДР

Россияне продвинулись на Курщине: используют войска КНДР

В Курщине противник имеет успехи с помощью войск КНДР / Фото: Associated Press

Успехи РФ на Курщине возможны благодаря значительным силам Северной Кореи.

Враг продвинулся около Куриловки и Фиголовки.

Об этом сообщает мониторинговый канал DeepState.

Уточнены освобожденные территории в Сумской области.

На Курщине противник имеет успехи на средства применения значительного числа военнослужащих вооруженных сил северокорейской республики.

На фронте также наблюдается увеличение количества северокорейской артиллерии. Участие армии КНДР в войне против Украины будет иметь длительные последствия для системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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