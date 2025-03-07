Зафіксований виліт ворожих Ту-95мс — моніторингові канали

Потурбуйтеся про себе у разі оголошення повітряної тривоги.
У ніч проти 7 березня 2025 року з'явилася інформація про виліт групи стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з аеродрому "Оленья".
Про це повідомляють моніторингові канали.
Якщо виліт бойовий, очікуємо на пуски ракет: ~ 03:00 - 04:30.
Та ракети в повітряному просторі України: ~ 04:30 - 05:30.
Не ігноруйте тривоги вночі/вранці.
Нагадаємо, що раніше околиці Одеси атакували ворожі безпілотники: загорілися три будинки.
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