Околиці Одеси атакували ворожі безпілотники: загорілися три будинки (фото, відео)

Ніхто з людей внаслідок терористичної атаки росіян не постраждав.

Увечері в четвер, 6 березня, російська терористична армія атакувала ударними безпілотниками Одеську область. Внаслідок ворожого удару загорілися три житлових приватних будинки у передмісті Одеси.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його інформацією, ворог також пошкодив енергетичну інфраструктуру.

“Над ліквідацією працюють всі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється”, - написав Кіпер.

Пожежа у передмісті Одеси внаслідок атаки "Шахедів" / Фото: ДСНС

В ДСНС повідомили, що ніхто з людей внаслідок терористичної атаки росіян не постраждав.

Пожежа у передмісті Одеси внаслідок атаки "Шахедів" / Фото: ДСНС

Для ліквідації наслідків терору залучено 8 одиниць техніки та понад 30 рятувальників.

У передмісті Одеси загорілися будинки після атаки “Шахедів”

Нагадаємо, 4 березня внаслідок російської дронової атаки у передмісті Одеси загинув чоловік. 77-річний житель села Лиманка помер внаслідок осколкових поранень.

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