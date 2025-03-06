Околиці Одеси атакували ворожі безпілотники: загорілися три будинки (фото, відео)

Ніхто з людей внаслідок терористичної атаки росіян не постраждав.
Увечері в четвер, 6 березня, російська терористична армія атакувала ударними безпілотниками Одеську область. Внаслідок ворожого удару загорілися три житлових приватних будинки у передмісті Одеси.
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
За його інформацією, ворог також пошкодив енергетичну інфраструктуру.
“Над ліквідацією працюють всі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється”, - написав Кіпер.
В ДСНС повідомили, що ніхто з людей внаслідок терористичної атаки росіян не постраждав.
Для ліквідації наслідків терору залучено 8 одиниць техніки та понад 30 рятувальників.
Нагадаємо, 4 березня внаслідок російської дронової атаки у передмісті Одеси загинув чоловік. 77-річний житель села Лиманка помер внаслідок осколкових поранень.
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