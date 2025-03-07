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Росіяни вдарили по Чернігівській області: які наслідки

Росіяни вдарили по Чернігівській області: які наслідки

Вибух. / Фото: Associated Press

Інформації про потерпілих немає.

Цієї ночі окупаційна армія РФ атакувала Чернігівську область. Пошкоджено один із виробничих обʼєктів у Прилуцькому районі. 

Про це повідомив керівник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. 

"Вночі російські терористи атакували українські обʼєкти критичної інфраструктури. На Чернігівщині вибухи лунали на Прилуччині. Пошкоджений один із виробничих об'єктів", - наголосив чиновник.

Як повідомлялося, на світанку 7 березня армія РФ атакувала ПрикарпаттяПід час повітряної тривоги в області пролунали вибухи. Працювали сили ППО.

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