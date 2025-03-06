Україна не має вибору: Трамп про підписання мирної угоди

Дональд Трамп знову поділився своїми думками щодо переговорів, спрямованих на припинення війни в Україні.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вважає, що Україна хоче укласти угоду про них, тому що в українців "немає вибору".

Про це він сказав журналістам в Овальному кабінеті, передає ВВС.

"Я думаю, що Україна хоче укласти угоду, тому що у них немає вибору. Я також думаю, що Росія хоче укласти угоду, тому що певним іншим способом — іншим способом, який знаю лише я — у них теж немає вибору", — сказав Трамп.

Як повідомлялося раніше, наразі делегація США планує зустрітися з українськими чиновниками в Саудівській Аравії.

Крім того, президента США запитали, чи він також відвідає Саудівську Аравію для зустрічі з Володимиром Путіним.

"Я не знаю, я не можу сказати", — відповів він, а потім додав: "Я їду до Саудівської Аравії".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Штати досягли "значного прогресу з Росією та Україною за останні два дні".

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