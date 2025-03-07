Магнітна буря 7 березня: яка її потужність

В Україні в п'ятницю, 7 березня, значно послабшала геомагнітна активність. Магнітна буря цього дня очікується з К-індексом 2 (зелений рівень).

Про це повідомляє портал meteoagent.

Зауважимо, що протягом останній трьох днів Україну штормило. Так, 4 березня рівень сонячної активності був К-індексом 7, 5 березня - з К-індексом 6, а 6 березня - з К-індексом 5.

Магнітні бурі 7 березня. Фото: meteoagent.com

Магнітні бурі здатні впливати на організм людини протягом кількох днів - як до її початку, так і після її завершення. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу.

Читайте також: