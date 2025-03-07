Європейський Союз виділить 15 млрд євро для допомоги Україні — президент Євроради

Безпекові гарантії для майбутнього України є дуже важливими для безпеки Європи і для міжнародної безпеки.

Під час Спеціальної Європейської ради 7 країн-членів Європейського Союзу взяли на себе зобов’язання виділити Україні додаткову фінансову та військову допомогу у 15 мільярдів євро.

Про це у Брюсселі під час пресконференції за підсумками зустрічі Спеціальної Європейської ради заявив президент Євроради Антоніу Кошта, - пише Укрінформ.

"Перш за все, найкращою гарантією безпеки для України є сама Україна. З 24 лютого 2022 року українська армія чинить спротив. Багато людей були переконані, що вони (українці) не зможуть опиратися понад три дні, потім – понад три тижні. Зараз вони чинять спротив вже понад три рокм. Ми стоїмо поряд з Україною від початку, і будемо продовжувати цю підтримку й після війни, як для майбутнього члена Європейського Союзу. Ми також прийняли рішення дослідити наші спроможності в рамках Угоди ЄС, щоб зробити свій внесок у гарантії безпеки", - сказав Антоніу Кошта.

Він наголосив, що безпекові гарантії для майбутнього України є дуже важливими для безпеки Європи і для міжнародної безпеки. Тому що ця війна – вона не лише про Україну, - вона про повагу до міжнародного права та до міжнародного порядку, що оснований на правилах, до суверенітету, територіальної цілісності та до безпечних кордонів.

"Це фундаментальні цінності, що прописані в Хартії Об’єднаних Націй. Це глобальні питання, і ми розраховуємо, що всі країни світу підтримають виконання міжнародного права. Результати голосування в ході Генеральної асамблеї ООН минулого тижня продемонструвало широку підтримку для України. Дуже зрозуміло, що міжнародне право має перемогти, а війна має зазнати поразки", - додав Антоніу Кошта.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн додала, що новий фінансовий інструмент, який опрацьовує Європейська комісія, надасть країнам-членам можливість через спільне замовлення отримувати необхідні військові спроможності, які потім можуть передаватися Україні. Прикладами таких дій є Данська ініціатива з розвитку оборонного виробництва на території України, або Чеська ініціатива з постачання боєприпасів.

"Тобто, ці ініціативи вже визначають правові процедури, і зараз, з опорою на 150 мільярдів євро, це буде простіше зробити. Певна частина цих грошей має бути спрямована на виділення військових спроможностей для України. Це також великий поштовх вперед для підтримки цієї видатної армії", - зазначила Урсула фон дер Ляєн.

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