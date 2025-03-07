Европейский Союз выделит 15 млрд евро для помощи Украине — президент Евросовета

Безопасные гарантии для будущего Украины очень важны для безопасности Европы и для международной безопасности.

Во время Специального Европейского совета 7 стран-членовЕвропейского Союза обязались выделить Украине дополнительную финансовую и военную помощь в 15 миллиардов евро.

Об этом в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам встречи Специального Европейского совета заявил президент Евросовета Антониу Кошта, — пишет Укринформ.

"Прежде всего, лучшей гарантией безопасности для Украины является сама Украина. С 24 февраля 2022 года украинская армия сопротивляется. Многие люди были убеждены, что они (украинцы) не смогут сопротивляться более трех дней, потом — более трех недель. Сейчас они сопротивляются уже более трех лет. Союза. Мы также приняли решение исследовать наши возможности в рамках Соглашения ЕС, чтобы внести свой вклад в гарантии безопасности", — сказал Антониу Кошта.

Он подчеркнул, что гарантии безопасности для будущего Украины очень важны для безопасности Европы и для международной безопасности. Потому что эта война – она не только об Украине, — она об уважении к международному праву и к международному порядку, основанному на правилах, суверенитету, территориальной целостности и безопасным границам.

"Это фундаментальные ценности, которые прописаны в Хартии Объединенных Наций. Это глобальные вопросы, и мы рассчитываем, что все страны мира поддержат исполнение международного права. Результаты голосования в ходе Генеральной ассамблеи ООН на прошлой неделе продемонстрировали широкую поддержку для Украины. Очень понятно, что международное право должно победить, а война должна за, — война должна за, а война имеет за".

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен добавила, что новый финансовый инструмент, который прорабатывает Европейская комиссия, предоставит странам-членам возможность через общий заказ получать необходимые военные способности, которые затем могут передаваться Украине. Примерами таких действий является Датская инициатива по развитию оборонного производства на территории Украины или Чешская инициатива по поставке боеприпасов.

"То есть эти инициативы уже определяют правовые процедуры, и сейчас, с опорой на 150 миллиардов евро, это будет проще сделать. Определенная часть этих денег должна быть направлена на выделение военных способностей для Украины. Это также большой толчок вперед для поддержки этой выдающейся армии", — отметила Урсула фон дер Ляен.

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