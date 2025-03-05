Погода в Украине: к концу недели температура достигнет +18 градусов

Прогноз погоды на ближайшие дни сулит очень теплую погоду в Украине. К концу недели температура воздуха днем повысится до +14+16 градусов, а в отдельных регионах, в том числе в центре и на юге, термометры могут показывать до +18 градусов.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Ветер будет еще сильным, местами с порывами до 15-20 метров в секунду, однако с 7 марта он значительно ослабнет и станет умеренным, иногда даже небольшим.

В атмосфере будет преобладать переменная облачность или ясная погода, радующая солнцем. В Киеве 6 марта ожидается без осадков, ветер сильный и порывистый, а температура днем достигнет +15 градусов. В течение пятницы, субботы и воскресенья ветер ослабнет, и по всей территории столицы будет сухо, ясно, с солнечными перерывами. В пятницу температура днем поднимется до +15 градусов, а в субботу и воскресенье станет немного прохладнее, +10+12 градусов.

В целом до середины марта в Украине будет оставаться теплая и комфортная погода, но следующее похолодание ожидается с 14-15 марта.

Ранее ТСН.ua обнародовал прогноз погоды на март: синоптики ошарашили неожиданным "разворотом" температуры.

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