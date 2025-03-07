Магнитная буря 7 марта: какая ее мощность

В Украине в пятницу, 7 марта, значительно ослабла геомагнитная активность. Магнитная буря в этот день ожидается с К-индексом 2 (зеленый уровень).

Об этом сообщает портал meteoagent.

Заметим, что за последние три дня Украину штормило. Так, 4 марта уровень солнечной активности был К-индексом 7, 5 марта – с К-индексом 6, а 6 марта – с К-индексом 5.

Магнитные бури 7 марта. Фото: meteoagent.com

Магнитные бури способны влиять на организм человека в течение нескольких дней – как до его начала, так и после его завершения. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса.

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