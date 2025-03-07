Астрологический прогноз на 7 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день предназначен для новых начинаний, которые будут обречены на успех.

Символ дня: Птица Феникс.

Стихия дня: Огонь, Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: красный.

Счастливые камни дня: красный гранит, агат, морион.

За какую часть тела отвечает: желудок.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут привести к серьезным последствиям, поэтому необходимо сразу же принимать меры.

Питание дня: желудок перегружать нельзя – пища должна диетической.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: от работы на земле звезды рекомендуют отказаться.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры и проводить ритуалы, направленные на примирении с друзьями и родными.

Сны дня: сны нынешней ночи указывают на способности и таланты, которые человек по какой-то причине не использует.

Табу дня: нельзя игнорировать голос интуиции – она может предупредить о чем-то очень важном

Цитата дня: "Смотреть в будущее лучше, чем мечтать о прошлом" (Вольтер).

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