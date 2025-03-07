Мониторинговые каналы сообщают об 11 российских бомбардировщиках и пуске "Калибров" и "Х-101/555"

Речь идет о двух группах бомбардировщиков.

Из "Оленьи" летит две группы вражеской авиации.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

В частности, речь идет о 6 бортах в первой группе и 4 – во второй. Всего – всего 10 бортов Ту-95МС в воздухе.

Первая группа из 4 Ту-95мс ПКС РФ подлетает к потенциальным пусковым рубежам в Саратовской области.

Вторая группа из 6 Ту-95мс ПКС РФ вылетела довольно недавно, на пусковых будет в течение следующих 3-х часов.

Также говорится, что подтвержден вылет по меньшей мере одного самолета Ту-95МС из "Энгельса".

Мониторинговые каналы и Воздушные Силы ВСУ заявили, что отмечены пуски крылатых ракет типа "Калибр" с Черного моря. По предварительной информации, речь идет о минимуме 15 "Калибров".

К тому же, по предварительной информации, осуществлены пуски крылатых ракет воздушного базирования "Х-101/555" стратегическим бомбардировщиком Ту-95МС.срайона г.Энгельс, Саратовская область. Были ли это реальные запуски или имитация – станет известно через час-полтора.

Напомним, что в ночь на 7 марта 2025 года появилась информация о вылете группы стратегических бомбардировщиков Ту-95мс с аэродрома "Оленья".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.