Мониторинговые каналы сообщают об 11 российских бомбардировщиках и пуске "Калибров" и "Х-101/555"

Речь идет о двух группах бомбардировщиков.
Из "Оленьи" летит две группы вражеской авиации.
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
В частности, речь идет о 6 бортах в первой группе и 4 – во второй. Всего – всего 10 бортов Ту-95МС в воздухе.
- Первая группа из 4 Ту-95мс ПКС РФ подлетает к потенциальным пусковым рубежам в Саратовской области.
- Вторая группа из 6 Ту-95мс ПКС РФ вылетела довольно недавно, на пусковых будет в течение следующих 3-х часов.
Также говорится, что подтвержден вылет по меньшей мере одного самолета Ту-95МС из "Энгельса".
Мониторинговые каналы и Воздушные Силы ВСУ заявили, что отмечены пуски крылатых ракет типа "Калибр" с Черного моря. По предварительной информации, речь идет о минимуме 15 "Калибров".
К тому же, по предварительной информации, осуществлены пуски крылатых ракет воздушного базирования "Х-101/555" стратегическим бомбардировщиком Ту-95МС.срайона г.Энгельс, Саратовская область. Были ли это реальные запуски или имитация – станет известно через час-полтора.
Напомним, что в ночь на 7 марта 2025 года появилась информация о вылете группы стратегических бомбардировщиков Ту-95мс с аэродрома "Оленья".
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