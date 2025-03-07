Астрологічний прогноз на 7 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день призначений для нових починань, які будуть приречені на успіх.

Символ дня: Птах Фенікс.

Стихія дня: Вогонь, Земля.

Щасливий день: 8.

Щасливий колір: червоний.

Щасливе каміння дня: червоний граніт, агат, моріон.

За якусь частину тіла відповідає: шлунок.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть призвести до серйозних наслідків, тому необхідно відразу ж вживати заходів.

Харчування дня: шлунок перевантажувати не можна – їжа має дієтичну.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачна робота дня: від роботи на землі зірки рекомендують відмовитися.

Магія та містика дня: можна читати змови та проводити ритуали, спрямовані на примирення з друзями та рідними.

Сни дня: сни нинішньої ночі вказують на здібності та таланти, які людина з якоїсь причини не використовує.

Табу дня: не можна ігнорувати голос інтуїції – вона може попередити про щось дуже важливе

Цитата дня: «Дивитись у майбутнє краще, ніж мріяти про минуле»(Вольтер).

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