Россияне обстреляли Харьков: на месте возник пожар, есть пострадавшие

Оккупанты с самой ночи атакуют дронами и ракетами.

Сегодня, 7 марта, россияне обстреляли гражданский инфраструктурный объект в Киевском районе Харькова.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Из-под обломков здания достали женщину. Она жива, сейчас ее обследуют врачи. Всего пострадали пять человека", — написал он.

На месте попадания – пожар. Пострадал также находящийся рядом многоквартирный дом. Из него эвакуируют всех жителей.

"Кроме постройки критической инфраструктуры и жилого дома, пострадали и другие объекты. Горят 10 гаражей и 5 автомобилей", - добавил он.

В свою очередь глава ОВА Олег Синегубов пишет, что попали по гражданскому предприятию. Есть возгорание автомобилей.

"В медицинское учреждение госпитализированы женщина 65-летняя женщина и 61-летний мужчина", — указал он.

На месте работают все соответствующие службы.

Напомним, в ночь на 7 марта 2025 года Украину охватила масштабная воздушная тревога.