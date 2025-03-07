Росіяни обстріляли Харків: на місці виникла пожежа, є постраждалі

Окупанти від самої ночі атакують дронами та ракетами.

Сьогодні, 7 березня, росіяни обстріляли цивільний інфраструктурний обʼєкт у Київському районі Харкова.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"З-під уламків будівлі дістали жінку. Вона жива, наразіїї обстежують лікарі. Усього постраждало п'ятеро осіб", - написав він.

На місці влучання - пожежа. Постраждав також багатоквартирний будинок, що перебуває поряд. З нього евакуйовують усіх мешканців.

"Крім будівлі критичної інфраструктури та житлового будинка, постраждали й інші обʼєкти. Горять 10 гаражів та 5 автівок", - додав він.

Своєю чергою очільник ОВА Олег Синєгубов пише, що влучили по цивільному підприємству. Є загорання автомобілів.

"До медичної установи госпіталізовані жінка 65-річна жінка та 61-річний чоловік", - вказав він.

На місці працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, у ніч проти 7 березня 2025 року Україну охопила масштабна повітряна тривога.