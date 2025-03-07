Росіяни обстріляли Харків: на місці виникла пожежа, є постраждалі

Окупанти від самої ночі атакують дронами та ракетами.
Сьогодні, 7 березня, росіяни обстріляли цивільний інфраструктурний обʼєкт у Київському районі Харкова.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
"З-під уламків будівлі дістали жінку. Вона жива, наразіїї обстежують лікарі. Усього постраждало п'ятеро осіб", - написав він.
На місці влучання - пожежа. Постраждав також багатоквартирний будинок, що перебуває поряд. З нього евакуйовують усіх мешканців.
"Крім будівлі критичної інфраструктури та житлового будинка, постраждали й інші обʼєкти. Горять 10 гаражів та 5 автівок", - додав він.
Своєю чергою очільник ОВА Олег Синєгубов пише, що влучили по цивільному підприємству. Є загорання автомобілів.
"До медичної установи госпіталізовані жінка 65-річна жінка та 61-річний чоловік", - вказав він.
На місці працюють усі відповідні служби.
Нагадаємо, у ніч проти 7 березня 2025 року Україну охопила масштабна повітряна тривога.
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