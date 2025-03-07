РФ атакувала енергетичну та газову інфраструктуру України - Галущенко

Від самої ночі і до ранку Російська Федерація масовано атакує Україну дронами та ракетами. Під ударом опинилися енергетична та газова інфраструктура.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Знову під масованим ракетно-дроновим обстрілом енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України. Там, де можливо, рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків. Вживаються всі необхідні заходи для стабілізації енерго- і газопостачання", - написав він.

"Росія намагається завдати болю саме звичайним українцям, обстрілюючи енергетику і газові виробничі потужності, не залишаючи своєї мети залишити нас без світла і тепла, завдати найбільшої шкоди пересічним громадянам", - додав він.

Нагадаємо, у ніч проти 7 березня 2025 року Україну охопила масштабна повітряна тривога.

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