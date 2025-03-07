РФ атакувала енергетичну та газову інфраструктуру України - Галущенко

Росія продовжує свій енергетичний терор.
Від самої ночі і до ранку Російська Федерація масовано атакує Україну дронами та ракетами. Під ударом опинилися енергетична та газова інфраструктура.
Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.
"Знову під масованим ракетно-дроновим обстрілом енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України. Там, де можливо, рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків. Вживаються всі необхідні заходи для стабілізації енерго- і газопостачання", - написав він.
"Росія намагається завдати болю саме звичайним українцям, обстрілюючи енергетику і газові виробничі потужності, не залишаючи своєї мети залишити нас без світла і тепла, завдати найбільшої шкоди пересічним громадянам", - додав він.
Нагадаємо, у ніч проти 7 березня 2025 року Україну охопила масштабна повітряна тривога.