РФ атаковала энергетическую и газовую инфраструктуру Украины — Галущенко

С самой ночи и до утра Российская Федерация массированно атакует Украину дронами и ракетами. Под ударом оказались энергетическая и газовая инфраструктура.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Вновь под массированным ракетно-дроновым обстрелом энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах Украины. Там, где возможно, спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий. Принимаются все необходимые меры по стабилизации энерго- и газоснабжения", — написал он.

"Россия пытается причинить боль именно обычным украинцам, обстреливая энергетику и газовые производственные мощности, не оставляя своей цели оставить нас без света и тепла, нанести наибольший вред рядовым гражданам", — добавил он.

Напомним, в ночь на 7 марта 2025 года Украину охватила масштабная воздушная тревога.

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