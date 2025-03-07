Російські війська атакували Прикарпаття: що відомо про наслідки

У п'ятницю, 7 березня, російські військові атакували Івано-Франківську область. Ціллю росіян були інфраструктурні об'єкти на Прикарпатті.

Про це повідомила керівниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

На світанку ворог атакував Прикарпаття. Під час повітряної тривоги в області пролунали вибухи. Працювали сили ППО", - наголосила чиновниця.

За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає.

Як повідомлялося, вночі вибухи сталися в Івано-Франківській області. В регіоні працювали сили ППО.

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