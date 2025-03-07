Російські війська атакували Прикарпаття: що відомо про наслідки

Потерпілих немає.
У п'ятницю, 7 березня, російські військові атакували Івано-Франківську область. Ціллю росіян були інфраструктурні об'єкти на Прикарпатті.
Про це повідомила керівниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.
На світанку ворог атакував Прикарпаття. Під час повітряної тривоги в області пролунали вибухи. Працювали сили ППО", - наголосила чиновниця.
За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає.
Як повідомлялося, вночі вибухи сталися в Івано-Франківській області. В регіоні працювали сили ППО.