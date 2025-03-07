Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Росіяни значно поменшало техніки.
Станом на ранок 19 лютого ЗСУ знищили 882 950 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1150 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу ‒ близько 882 950 (+1150) осіб,
- танків ‒ 10264 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21334 (+23) од,
- артилерійських систем – 24124 (+16) од,
- РСЗВ – 1306 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1096 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 28024 (+95),
- крилаті ракети ‒ 3085 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 39678 (+72) од,
- спеціальна техніка ‒ 3769 (+0).
Як повідомлялося, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив про критичні втрати ЗСУ у війні. Ситуація не краща і країні агресорці.