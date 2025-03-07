Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Фото: Associated Press

Росіяни значно поменшало техніки.

Станом на ранок 19 лютого ЗСУ знищили 882 950 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1150 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу ‒ близько 882 950 (+1150) осіб,
  • танків ‒ 10264 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21334 (+23) од,
  • артилерійських систем – 24124 (+16) од,
  • РСЗВ – 1306 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1096 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 28024 (+95),
  • крилаті ракети ‒ 3085 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 39678 (+72) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3769 (+0).

Як повідомлялося, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив про критичні втрати ЗСУ у війні. Ситуація не краща і країні агресорці.

Залужний не стримався: "пройшовся" по всіх! Тільки послухайте!

Залужний не стримався: "пройшовся" по всіх! Тільки послухайте!

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація