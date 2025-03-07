Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів

Станом на ранок 19 лютого ЗСУ знищили 882 950 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1150 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу ‒ близько 882 950 (+1150) осіб,

танків ‒ 10264 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 21334 (+23) од,

артилерійських систем – 24124 (+16) од,

РСЗВ – 1306 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1096 (+0) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 28024 (+95),

крилаті ракети ‒ 3085 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 39678 (+72) од,

спеціальна техніка ‒ 3769 (+0).

Як повідомлялося, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив про критичні втрати ЗСУ у війні. Ситуація не краща і країні агресорці.

Залужний не стримався: "пройшовся" по всіх! Тільки послухайте!

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