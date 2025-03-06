Чи зникнуть повітряні тривоги перед обстрілами: експерт попередив про нову загрозу

На думку аналітика, зараз Україна вирішує, що може зробити самостійно щодо питання оповіщення.

Після повідомлень про те, що США зупинили надання розвідувальних даних Україні, та після припущень щодо того, що наші військові тепер можуть бути обмежені у можливостях вчасно фіксувати зліт ворожих літаків та запуск ворожих ракет, українці в соцмережах висловлюють сумніви щодо того, чи вчасно тепер лунатиме повітряна тривога перед можливим обстрілом.

Своє бачення ситуації в коментарі для ТСН.ua висловив військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

"Важке питання. Дійсно, ми можемо стати напівсліпими через обмеження надання цих даних. Я так розумію, що Україна зараз намагається з’ясувати, що можна зробити самостійно, яку інформацію отримувати від наших партнерів, а що можемо банально купити на зовнішньому ринку", — каже Іван Ступак.

Та пояснює: "Що таке купити на зовнішньому ринку? Супутникові знімки. Європейська супутникова група не така вже велика, щоб нас забезпечити, але все ж таки вона є".

За словами експерта, є ще й інший варіант.

"Згадаймо, коли "вагнерівці" 2023 року штурмували Бахмут, Пригожина обмежили у снарядах та постачанні розвідданих. "Вагнерівці" пішли до китайських приватних компаній і почали за гроші купляти супутникові знімки. Тому суто теоретично, суто технічно я не бачу якихось проблем, щоб, наприклад, Україна купляла у китайських приватних компаній за гроші ЄС супутникові знімки, які нам будуть потрібні", — припускає Ступак.

І продовжує: "Звісно, інше питання — політика. Чи піде Китай на це? Раптом скаже — ні, нас це не цікавить. Але за гроші приватні компанії теоретично можуть надавати такі дані. Таким чином ми можемо стабілізувати нестачу даних".

На думку Ступака, з перехопленням радіоповідомлень, телефонних розмов можуть виникнути чималі складнощі.

"Думаю, будуть певні проблеми. Надзвичайно складно буде замінити те, що давали нам американці", — каже аналітик.

Та висловлює побоювання, що наслідки обмежень можуть бути більш глобальними.

"Ніхто не знає, чи поширюється обмеження на оновлення програмного забезпечення. Ми вже чули про HIMARS, що начебто можливі проблеми з наведенням. Але є ще Patriot. Чи зможемо продовжувати використовувати чи не зможемо користуватися радаром? Далі — F-16. Це літак, в якому є програми, карти, навігація. Я зранку спілкувався з європейцями, які мені висловили побоювання через те, що вони, купивши літаки F-35, ставлять собі питання — мовляв, у разі сварки зі США, можуть стикнутись з ситуацією, коли американці теоретично можуть все віддалено вимкнути. Європейці кажуть, що з’явилося величезна напруженість", — каже аналітик.

Водночас Іван Ступак припускає, що через обмеження у постачанні розвідданих Україна може втратити лише частину такої інформації. Яку саме — це офіційно не розголошується.

Своєю чергою, наприкінці дня з'явилось повідомлення з посиланням на міністра оборони України Рустема Умєрова про те, що відомство працює над альтернативами і не виключено, що розвіддані Україна буде отримувати від Німеччини.

"Закликаємо всіх зберігати спокій", — відповіли ТСН.ua в оборонному відомстві.

Тим часом в соцмережах одні користувачі разом з волонтерами та блогерами висловлюють думки, що, мовляв, можливо, тепер час реагування на сигнал повітряної тривоги буде меншим, ніж до цього, водночас інші ставлять запитання про те, чи взагалі будуть лунати вчасно сигнали про небезпеку.

Зі свого боку, в соцмережах на офіційній сторінці Повітряних Сил ЗСУ протягом останньої доби, як і раніше, повідомлялося і про загрозу БпЛА, і про загрозу балістики.

Раніше повідомлялось про те, що буде з військовою допомогою Україні.

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