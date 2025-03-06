"Динамо" оголосило про підписання фіналіста Ліги Європи

Валерій Лучкевич підписав з "біло-синіми" угоду до завершення поточного сезону.

Київське "Динамо" оголосило про підписання півзахисника Валерія Лучкевича.

Як повідомляє офіційний сайт "біло-синіх", 29-річний український футболіст приєднався до столичного клубу в статусі вільного агента. Контракт із гравцем розрахований до завершення сезону-2024/25.

Валерій є вихованцем запорізького "Металурга". Раніше він виступав за "Дніпро", бельгійський "Стандарт", "Олександрію", "Дніпро-1" та "Колос".

Лучкевич є фіналістом Ліги Європи сезону-2014/15 у складі "Дніпра", здобував "срібло" чемпіонату України з "Дніпром-1", а також вигравав Кубок Бельгії зі "Стандартом".

В УПЛ він сумарно провів 148 матчів, забивши 12 м'ячів. Також на його рахунку 22 поєдинки та 2 голи в Кубку України.

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