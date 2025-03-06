"Динамо" объявило о подписании финалиста Лиги Европы

Валерий Лучкевич подписал с "бело-синими" соглашение до завершения текущего сезона.

Киевское "Динамо" объявило о подписании полузащитника Валерия Лучкевича.

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", 29-летний украинский футболист присоединился к столичному клубу в статусе свободного агента. Контракт с игроком рассчитан до завершения сезона-2024/25.

Валерий является воспитанником запорожского "Металлурга". Ранее он выступал за "Днепр", бельгийский "Стандарт", "Александрию", "Днепр-1" и "Колос".

Лучкевич является финалистом Лиги Европы сезона-2014/15 в составе "Днепра", завоевывал "серебро" чемпионата Украины с "Днепром-1", а также выигрывал Кубок Бельгии со "Стандартом".

В УПЛ он суммарно провел 148 матчей, забив 12 мячей. Также на его счету 22 поединка и 2 гола в Кубке Украины.

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