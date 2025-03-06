США ограничили разведданные для Украины: Умеров сообщил об альтернативе

В украинском Минобороны не получили подробной информации о том, какие именно ограничения применят Соединенные Штаты.
Из-за ограничения обмена разведывательными данными со стороны США украинское Министерство обороны работает над альтернативными вариантами сотрудничества.
Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров на совместной пресс-конференции с немецким коллегой Борисом Писториусом в Берлине.
По его словам, Украина пока не получила подробной информации о том, какие именно ограничения применят Соединенные Штаты.
"Мы уже работаем над альтернативами, в том числе над тем, что в случае необходимости мы будем спрашивать их [разведданные] и в Германии", — сказал глава украинского оборонного ведомства.
Ранее сообщалось, что США приостановили всю военную помощь Украине и передачу разведывательных данных.
Напомним, по информации Sky News, США больше не будут делиться с Украиной никакими данными разведки.
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