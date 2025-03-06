США обмежили розвіддані для України: Умєров повідомив про альтернативу

В українському Міноборони не отримали детальної інформації про те, які саме обмеження застосують Сполучені Штати.

Через обмеження обміну розвідувальними даними з боку США українське Міністерство оборони працює над альтернативними варіантами співпраці.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров на спільній пресконференції з німецьким колегою Борисом Пісторіусом в Берліні.

За його словами, Україна поки що не отримала детальної інформації про те, які саме обмеження застосують Сполучені Штати.

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“Ми вже працюємо над альтернативами, в тому числі над тим, що в разі необхідності ми будемо запитувати їх [розвіддані] і в Німеччині”, - сказав очільник українського оборонного відомства.

Раніше повідомлялося, що США призупинили всю військову допомогу Україні та передавання розвідувальних даних.

Нагадаємо, за інформацією Sky News, США більше не ділитимуться з Україною жодними даними розвідки.

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