США обмежили розвіддані для України: Умєров повідомив про альтернативу

В українському Міноборони не отримали детальної інформації про те, які саме обмеження застосують Сполучені Штати.
Через обмеження обміну розвідувальними даними з боку США українське Міністерство оборони працює над альтернативними варіантами співпраці.
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров на спільній пресконференції з німецьким колегою Борисом Пісторіусом в Берліні.
За його словами, Україна поки що не отримала детальної інформації про те, які саме обмеження застосують Сполучені Штати.
“Ми вже працюємо над альтернативами, в тому числі над тим, що в разі необхідності ми будемо запитувати їх [розвіддані] і в Німеччині”, - сказав очільник українського оборонного відомства.
Раніше повідомлялося, що США призупинили всю військову допомогу Україні та передавання розвідувальних даних.
Нагадаємо, за інформацією Sky News, США більше не ділитимуться з Україною жодними даними розвідки.
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