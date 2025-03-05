США припинили обмін розвідданими та постачання зброї Україні: що відомо

Призупинення військової допомоги та заборона обміну розвідданими може вплинути на здатність України протистояти агресії РФ.

У вівторок, 4 березня, стало відомо, що у США призупинили всю військову допомогу Україні та передачу розвідувальних даних.

Певний час українські військові можуть протриматися без американської зброї, замінюючи її альтернативними варіантами із Європи, проте чим більше триватиме пауза, тим її наслідки будуть гострішими.

У Білому домі заявляють, що допомогу можуть відновити, але за певних умов.

ТСН.ua дізнавався, як відсутність США вплине на український фронт та чи можна знайти інші шляхи.

Тимчасова пауза

Спікер Палати представників США, конгресмен-республіканець Майк Джонсон повідомив, що замороження допомоги Україні є "тимчасовою паузою".

Він зазначив, що це рішення викликало занепокоєння у суспільства, проте воно не порушує принципу розподілу влади в США.

На його думку, президент Дональд Трамп, як головнокомандувач, має повноваження вживати таких кроків, які він і його команда вважають необхідними для національної безпеки.

Старший науковий співробітник New America, кар’єрний офіцер спецназу Ліам Коллінз повідомив, що таке рішення Трамп ухвалив після невдалої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Зокрема, американський лідер намагається використати цей крок для досягнення вигоди в переговорах.

США заборонили ділитися розвідданими з Україною

Видання Daily Mail повідомляло, що США заборонили Великій Британії ділитися розвідувальними даними з Україною. Це стосується таких організацій, як Центр урядового зв'язку Великобританії, розвідувальні агентства та розвідувальні підрозділи Міністерства оборони.

За повідомленням Daily Mail, у США наголосили, що "жорстко контролюватимуть передачу своїх розвідданих в Україну через агенції, що базуються в Києві".

Згодом, директор ЦРУ Джон Реткліфф підтвердив цю інформацію.

"США призупинили постачання зброї та розвідданих до України у зв'язку із зустріччю в Овальному кабінеті", – зазначив директор ЦРУ.

За словами Реткліффа, він з нетерпінням чекає на скасування паузи та роботи з Україною в напрямку миру після листа президенту Дональду Трампу.

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Як повідомляло видання Sky News припинення обміну розвідданими спочатку було "вибірковим" і стосувалося тільки тієї інформації, яка могла бути використана для атак на території Росії. Однак згодом, обмін усією інформацією припинили.

The Financial Times зауважує, що співпраця з американською розвідкою мала важливе значення для здатності ЗСУ виявляти та завдавати ударів по російських військових цілях.

Які умови висувають Україні

Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс сказав, що Україна повинна сісти за стіл переговорів і почати діалог, щоб відновити допомогу, передає CNN.

Венс зауважив, що зараз настав той момент, "коли ні Європа, ні Сполучені Штати, ні українці не можуть продовжувати цю війну нескінченно".

Як вважає політик, Україна має почати переговори з Трампом щодо угоди щодо корисних копалин.

Окрім того, Венс звинуватив українську сторону у тому, що вона не бажала "сумлінно вести переговори", і стверджував, що до США не ставилися справедливо, коли мова зайшла про допомогу Україні.

Радник Білого дому з національної безпеки Майк Уолц заявив, що Трамп розгляне питання про відновлення допомоги Україні у випадку, якщо буде організовано "мирні переговори та вжито заходів щодо зміцнення довіри".

Хто виграє від призупинення допомоги для України

Очільник ЦПД РНБО Андрій Коваленко вважає, що від зупинки міжнародної допомоги у виграшній позиції опиниться Китай, а надто в Африці.

"Саме Китай заповнює всі ніші, де немає американських грошей, власними інвестиціями в інфраструктуру. Поширення китайського впливу прискориться не тільки там. Це також шанс для Європи", – наголосив він.

Він зауважив, що поширення китайського впливу прискориться не тільки в Африці, це також шанс для Європи.

Наслідки для фронту

В Інституті вивчення війни (ISW), переконані, що через призупинення військової допомоги від США, Лінії фронту в Україні не загрожує неминучий колапс, але наслідки паузи з часом ставатимуть гострішими.

Видання ABC News повідомляє, що близько 90% озброєнь, обіцяних США Україні в рамках "Програми президентських повноважень" (Presidential Drawdown Authority, PDA), вже прибули до країни: це боєприпаси та протитанкові системи.

Решта 10% озброєнь мають прибути до України до серпня 2025 року. Зокрема, приватні контракти між Україною та американськими компаніями, які вже оплачені Києвом, забезпечать додатковий потік озброєнь у найближчі роки.

Аналітики ISW зазначають, що Україна продовжуватиме боротьбу, використовуючи наявні ресурси та допомогу від європейських союзників.

Однак аналітики застерігають, що пауза у військовій допомозі з боку США, зокрема під час адміністрації Трампа, може негативно вплинути на темпи наступальних операцій України. Попри це, вони вважають, що це не призведе до повного розвалу фронту в найближчі місяці.

Олександр Федієнко, народний депутат від “Слуги народу” заявив, що Україна найближчим часом може відчути нестачу поставленого зі США озброєння, особливо систем протиповітряної оборони.

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За його словами, точний термін вичерпання запасів озброєння залежить від багатьох факторів, зокрема активності атак РФ та інтенсивності повітряних ударів по критичній інфраструктурі

“Сказати, про яку саме кількість місяців ідеться, фактично неможливо”, – зазначив Федієнко.

Доктор Ліам Коллінз вважає, що ефект на лінії фронту буде значним, адже українцям потрібна оборонна підтримка, у зв’язку із неможливістю самостійно виготовляти достатню кількість озброєння.

Останній важіль тиску Трампа

Політолог Олександр Леонов вважає, що якщо Україна зможе вистояти без американської допомоги, це позбавить Дональда Трампа головного інструменту тиску на Київ.

Це означає, що Трамп втратить можливість впливати на Україну через військову підтримку, якщо вона доведе свою здатність продовжувати боротьбу самостійно або з іншою міжнародною допомогою.

Леонов також виділив два ключові моменти:

розрядка в українсько-американських відносинах;

відсутність плану Трампа щодо припинення війни.

Леонов також наголосив, що Україна разом із європейськими партнерами має активно працювати над наповненням сенсом переговорів і мирних ініціатив. Це означає, що Київ повинен брати на себе ініціативу у формулюванні власних пропозицій та стратегій, щоб не залишатися заручником політичних ігор інших країн.

За словами Леонова, у Трампа немає жодного плану щодо припинення бойових дій в Україні: "Він багато про це говорить, але навіть жодного елементу не з’явилося, і поки що все це знаходиться на дуже початковому етапі".

Леонов також наголосив, що Україна разом із європейськими партнерами має активно працювати над наповненням сенсом переговорів і мирних ініціатив.

Як РФ скористається рішенням Трампа

Військовий експерт Михайло Самусь зазначив, що різке скорочення військової допомоги США може найбільше вдарити по українських містах, адже Росія спробує виснажити запаси ракет для систем ППО Patriot.

За його словами, якщо Дональд Трамп ухвалить рішення про повну заборону постачання американського озброєння до України, ситуація на фронті стане складнішою, а для українських міст зросте загроза масованих ракетних атак.

Він додав, якщо Трамп вирішить, що Україна не повинна отримати жодної американської ракети, бо його образив Зеленський, це розв’яже росіянам руки для наступних атак.

Аналітики ISW також звертають увагу на те, що російська армія може скористатися тимчасовим дефіцитом української техніки, як це сталося на початку 2024 року. Росія може намагатися просунутися на сході та півдні України, а також обґрунтовувати свої територіальні претензії на окуповані регіони.

Що каже Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що доручив міністру оборони Умєрову та іншим чиновникам отримати точну інформацію про військові поставки після того, як США оголосили про призупинення допомоги.

У своєму відеозверненні 4 березня він зазначив, що Україна вже стикалася з подібними ситуаціями раніше, але тепер країна більш підготовлена до таких викликів.

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Зокрема, Зеленський пригадав призупинення допомоги в січні, однак тоді все вдалося швидко відновити.

"Ми бачили ризики. Тому наші служби – і військові, і спеціальні служби – встигли напрацювати алгоритми дій за будь-якого розвитку ситуації. Зараз не 2022-й рік. Зараз наша стійкість вища. Ми маємо засоби захисту. Але для нас важливі нормальні, партнерські відносини з Америкою для реального закінчення війни. Ніхто з нас не хоче нескінченної війни", – зазначив президент України.

Нагадаємо, Дональд Трамп анонсував "історичне рішення" щодо рідкісноземельних металів, яке планує оголосити найближчим часом.

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