Припинення допомоги від США: який вплив буде на фронт і тил

Припинення допомоги від США не вплине на фронт принаймні впродовж наступних трьох-чотирьох, можливо, навіть шести місяців. Але більш вразливою є ППО.

Про це заявив старший аналітик Центру ініціатив "Повернись живим" Микола Бєлєсков.

"Наразі це ніяк не вплине на події на фронті, принаймні впродовж наступних 3—4, можливо, навіть 6 місяців. Це реально завдяки рішенню адміністрації Байдена про оперативне відправлення великих пакетів допомоги в листопаді-грудні і на початку січня. У нас є достатньо ресурсів, щоб пройти цей період. Тому наразі немає жодного негайного негативного впливу — ні для фронту, ні для тилу", — сказав Бєлєсков.

За його словами, наслідки від припинення військової допомоги для ППО залежить від інтенсивності та масштабів ударів Росії.

"Якщо росіяни зможуть здійснювати атаки з масштабом 100+ ракет, тоді темпи витрат наших ресурсів будуть більшими, а запаси швидко виснажаться. Те саме стосується, наприклад, й залишкових ракет ATACMS або GMLRS для систем залпового вогню. Саме тактика їх використання здатна продовжити період, коли ми можемо покладатися на запаси, надані адміністрацією Байдена", — говорить експерт.

Бєлєсков нагадав, що негативний вплив затримки допомоги найсильніше відчувався в Авдіївці, а також мав наслідком значні пошкодження енергосистеми України.

Якого озброєння бракує найбільше для ППО

За даними експерта, найбільше в цій категорії озброєння Україна потребує боєприпасів для ПРО та ППО.

Найкритичнішою наразі є протибалістична оборона, яку гарантують лише США через компанії Raytheon і Lockheed Martin. Але також потрібні PAC-2 і PAC-3 для зенітно-ракетних комплексів Patriot.

"Петріоти" критично важливі, тому що здатні перехоплювати балістичні та гіперзвукові ракети. Але Європа не виробляє такі технології в достатній кількості — це виключно прерогатива США. Крім того, Україна залежить від США у питанні боєприпасів для NASAMS, але частково Європа зможе це компенсувати.

Вплив на фронті

Бєлєсков визнає, що вплив на фронт також буде негативний. Проте він зауважує, що ситуація на передовій трохи змінилася. Наразі немає такої залежності від класичних артилерійських боєприпасів, як це було у 2022—2023 роках.

Саме попередня пауза у поставках змусила Україну імпровізувати, розробляти та масово використовувати FPV-дрони, які зараз генерують 70% ураження сил ворога вглиб на 20—30 км.

"Звісно, ми хотіли б мати різні засоби ураження, такі як класична артилерія та системи залпового вогню, але найбільший негативний ефект відчуватиметься у сфері протиповітряної та протиракетної оборони в тилу, а не на фронті", — каже Бєлєсков.

Ще одна важлива категорія, яку можуть втратити ЗСУ — різні типи боєприпасів для систем залпового вогню M142 HIMARS і M270. Йдеться як про ракети великої дальності, що виробляються лише Lockheed Martin і можуть передаватися Україні тільки за схвалення США, так і про GMRLS-боєприпаси з дальністю 85 км.

Розвідка

Експерт нагадує, що США надавали розвідувальні дані, які попереджають українців про запуски ракет. Це виключно військова технологія і їй немає заміни.

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"Те, що зараз робить США, ставить під загрозу функціонування держави, життя людей, усе, що було досягнуто за три роки. Замість того щоб створити і підтримувати дієву коаліцію, чинити тиск на Росію, стабілізувати фронт і змусити РФ переглянути свої максималістські вимоги, вони тиснуть на слабшу сторону", — підсумовує Микола Бєлєсков.

Раніше віцепрезидент Ді Венс розповів, що потрібно Україні, щоб США відновили допомогу.

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