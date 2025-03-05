Єрмак поговорив з радником Трампа Волтцом: про що домовилися

Єрмак домовився з Волтцом про зустріч їхніх команд найближчим часом.
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Дональда Трампа з питань національної безпеки Майком Волтцом.
Про це Єрмак повідомив у соцмережах.
За його словами, сторони обговорили подальші кроки на шляху до справедливого та тривалого миру.
"Також обмінялися думками щодо питань безпеки та узгодження позицій у межах двосторонніх відносин між Україною та Сполученими Штатами", – пише Єрмак.
Крім того, він домовився з Волтцом про зустріч їхніх команд найближчим часом.
Раніше Волтц розповів, що Україна та США обговорили дату й місце зустрічі для майбутніх переговорів, які стосуватимуться заходів щодо закінчення розпочатої РФ війни.
Читайте також:
- Виступ Трампа у Конгресі: що президент США казав про Україну та Росію
- Трамп не пішов на поступки щодо військової допомоги Україні - NYT
- Трамп зробив заяву про готовність Росії до миру