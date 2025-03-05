Єрмак поговорив з радником Трампа Волтцом: про що домовилися

Єрмак домовився з Волтцом про зустріч їхніх команд найближчим часом.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Дональда Трампа з питань національної безпеки Майком Волтцом.

Про це Єрмак повідомив у соцмережах.

За його словами, сторони обговорили подальші кроки на шляху до справедливого та тривалого миру.

"Також обмінялися думками щодо питань безпеки та узгодження позицій у межах двосторонніх відносин між Україною та Сполученими Штатами", – пише Єрмак.

Крім того, він домовився з Волтцом про зустріч їхніх команд найближчим часом.

Раніше Волтц розповів, що Україна та США обговорили дату й місце зустрічі для майбутніх переговорів, які стосуватимуться заходів щодо закінчення розпочатої РФ війни.

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