Штурмові дії росіян під Покровськом загальмувались – DeepState

У вівторок, 4 березня, під Покровськом відбулось лише 17 боєзіткнень, що є мінімальним рекордом.

Ворог зменшив інтенсивність штурмових дій на Покровському відтинку фронту. Кількість штурмів росіян продовжує падати.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

"Черговий мінімальний рекорд відбувся вчора, 4 березня, і склав 17 зіткнень", – йдеться у повідомленні.

На графіку відображена динаміка від початку 2025 року. Синя лінія — лінія тренду за 6 останніх днів.

Динаміка кількості штурмів Покровська росіянами / Фото: t.me/DeepStateUA

"Водночас ворогу ще й вдається заводити нові підрозділи. Наприклад, для штурмів на Успенівку, противник завів свіжий підрозділ у Нововасилівку, і їх трупи вже валяються в Успенівці", – зазначили у DeepState.

Нагадаємо, командир "Вовків Да Вінчі" розповів, що росіяни зібралися робити з Покровськом. За його словами, росіяни не планують захоплювати Покровськ штурмом, натомість вони розширюють фронт, щоб перерізати логістику та ізолювати місто.

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