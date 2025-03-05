Штурмовые действия россиян под Покровском затормозились – DeepState

Во вторник, 4 марта, под Покровском произошло только 17 боеприкосновений, что является минимальным рекордом.

Враг уменьшил интенсивность штурмовых действий на Покровском отрезке фронта. Количество штурмов россиян продолжает падать.

Об этом говорится в сообщении DeepState.

"Очередной минимальный рекорд состоялся вчера, 4 марта, и составил 17 столкновений", – говорится в сообщении.

На графике отражена динамика с начала 2025 года. Синяя линия – линия тренда за 6 последних дней.

Динамика количества штурмов Покровска россиянами / Фото: t.me/DeepStateUA

"В то же время врагу еще и удается заводить новые подразделения. Например, для штурмов на Успеновку противник завел свежее подразделение в Нововасильевку, и их трупы уже валяются в Успеновке", — отметили в DeepState.

Напомним, командир "Волков Да Винчи" рассказал, что россияне собрались делать с Покровском. По его словам, россияне не планируют захватывать Покровск штурмом, зато они расширяют фронт, чтобы перерезать логистику и изолировать город.

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