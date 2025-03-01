Есть ли угроза прорыва фронта под Покровском: военный эксперт встревожил прогнозом

По мнению Романа Свитана, в ближайшее время враг может продолжить наступление на Покровск.

Россияне вплотную подошли к Покровску и произошло это еще в начале этого года. Передовые отряды окупантов находились в 2 км от окрестностей города и были близки к тому, чтобы перерезать главную логистическую артерию – трассу на Павлоград и Днепр.

Уже в начале февраля ситуация начала постепенно меняться – россияне "затормозили". Однако в ближайшее время враг может продолжить наступление.

Где и когда это произойдет, спрогнозировал военный эксперт Роман Свитан. Все подробности – в эксклюзиве TSN.ua.

Когда враг может продолжить наступление

В интервью изданию "Главред" Свитан рассказал, что угроза прорыва фронта была в прошлом году, а сейчас пыл России уже не так силен. Однако с июня-июля враг может продолжить наступление.

Свитан констатировал, что российской армии удалось прорвать первую и вторую линии украинской обороны и осуществить оперативное вклинение на глубину около 50 км — так враг фактически дошел до Покровска. Однако там пыл оккупантов исчез, иссяк.

"Поэтому россиянам нечем прорывать фронт. Они должны пойти в оперативную паузу, чтобы можно было спланировать какой-то прорыв на любом участке фронта", — пояснил Свитан.

Глухая оборона

Эксперт объяснил, что любые военные операции делятся на этапы накопления, развертывания, наступления, обороны, снова накопления. Сейчас у российских войск заканчивается наступательный этап, и они должны перейти к этапу накопления, то есть пойти в глухую оборону.

"Для этого лучше всего создать оперативную паузу, которая продлится от месяца-полтора до трех-четырех месяцев, чтобы противник мог накопить силы и двинуться дальше. В принципе, все это вкладывается в "хотелки" Путина, которые мы сейчас слышим: в апреле остановить боевые действия под видом мирных переговоров, за это время накопить силы", – считает военный эксперт.

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По оценкам Светана, с июня-июля российские захватчики могут продолжить наступление и проводить летнюю кампанию 2025 года.

"Вот тогда у нас может возникнуть угроза прорыва. Если мы, конечно, пойдем на эти мирные переговоры", – заметил он.

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Смогут ли россияне пойти дальше

Недавно военный эксперт и бывший командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что даже если предположить, что оккупанты продавят украинскую оборону, они не смогут проскочить в тыл и вызвать там проблемы. Он уточнил, что для этого врагу нужны обученные организации, имеющие материально-техническое обеспечение, которые могут идти в ногу с подвижными формированиями и должным воздушным прикрытием.

Он также выразил свое мнение о том, что российская армия за год захватила 3600 кв. км украинской территории. Бен Ходжес обратил внимание, что это было в период, когда существовал огромный пробел в американской поддержке артиллерийскими боеприпасами.

По оценкам Бена Ходжеса, угрозы массового прорыва российских войск вплоть до Днепра пока нет.

Что говорят в НАТО

Между тем, массовый прорыв фронта россиянами оценили и в НАТО. Американский генерал, командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что Россия на сегодняшний день не имеет военного потенциала для быстрого наступления в Украине. У врага проблемы с живой силой.

В то же время, он считает, что в этом году на фронте будет значительно больше небольших наступательных действий. По словам Каволи, наступательные действия утомительны для россиян. Есть ведь причина, почему страна-агрессор привезла тысячи военных из Северной Кореи.

Он также выразил мнение о том, как может измениться ситуация на фронте в случае уменьшения военной помощи США для Украины. Генерал сомневается, что американская поддержка закончится на последнем крупном пакете помощи, полученном Украиной.

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