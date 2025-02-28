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Военный обозреватель заметил признаки стабилизации фронта вблизи Покровска

Военный обозреватель заметил признаки стабилизации фронта вблизи Покровска

Покровск может стать первым крупным городом в Донецкой области, который врагу не удастся захватить. / Фото: ТСН.ua

Есть возможность оградить Покровск от оккупации.

Контратаки к югу и юго-западу от Покровска — это первые признаки любой стабилизации этого участка фронта.

Об этом в сообщении в соцсетях заявил блогер, военный корреспондент Богдан Мирошников.

Однако, по его словам, до полной стабилизации очень далеко.

Хотя начало, похоже, заложено.

Покровск может стать первым крупным городом в Донецкой области, который враг в итоге не сможет захватить.

"Но я бы об этом говорил очень и очень осторожно. Все может сильно измениться. Возможность защитить Покровск от оккупации — есть, а будет ли это реализовано или нет — покажет только время и желание врага окончательно убить свой общий наступательный потенциал об оплот у Покровска", — заметил Мирошников.

"Враг сильный, упрямый и коварный. Мы не знаем, как далеко они могут зайти в желании захватить город. Глобальный вопрос прямо сейчас — им важнее Покровск или Константиновка (то есть краматорско-славянская агломерация). Ответ увидим в ближайшие недели и месяцы", — резюмировал он.

Напомним, что ранее сообщалось, что на Покровском направлении ВСУ перешли к активной обороне. Но говорить о контрнаступлении пока еще рано.

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