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Військовий оглядач помітив ознаки стабілізації фронту поблизу Покровська

Військовий оглядач помітив ознаки стабілізації фронту поблизу Покровська

Покровськ може стати першим великим містом на Донеччині, яке ворогу не вдасться захопити. / Фото: ТСН.ua

Є можливість захистити Покровськ від окупації.

Контратаки на південь та південний захід від Покровська — це перші ознаки хоч якоїсь стабілізації цієї ділянки фронту.

Про це в повідомленні у соцмережах заявив блогер, воєнний кореспондент Богдан Мiрошников

Проте, за його словами, до повної стабілізації — дуже далеко.

Хоча початок, схоже, закладено.

Покровськ може стати першим великим містом на Донеччині, яке ворог у підсумку не зможе захопити.

"Але я б про це говорив дуже й дуже обережно. Все може сильно змінитися. Можливість захистити Покровськ від окупації - є, а чи буде це реалізовано, чи ні - покаже тільки час та бажання ворога остаточно вбити свій загальний наступальний потенціал об опорники біля Покровська", — зауважив Мірошников. 

"Ворог сильний, впертий та підступний. Ми не знаємо, як далеко вони можуть зайти у бажанні захопити місто. Глобальне питання прямо зараз - їм важливіше Покровськ чи Костянтинівка (тобто краматорсько-словʼянська агломерація). Відповідь побачимо найближчими тижнями та місяцями", — резюмував він. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Покровському напрямку ЗСУ перейшли до активної оборони. Але говорити про контрнаступ наразі ще зарано. 

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