Росіяни мають проблеми з логістикою під Покровськом: DeepState розповів, що відбувається на фронті

Через нестабільні логістичні ланцюги росіяни змушені використовувати легку автомобільну техніку для атак.

Ситуація в районі Покровська продовжує ускладнюватися для російських військ через проблеми з логістикою. Ворог стикається з труднощами у ротації особового складу, евакуації важкопоранених, а також з нестачею боєприпасів, медикаментів і продовольства.

Про це повідомили DeepState.

Що відбувається на цьому напрямку?

Через нестабільні логістичні ланцюги росіяни змушені використовувати легку автомобільну техніку для атак.

Кількість штурмових дій помітно знизилася, а ініціатива поступово переходить до Сил Оборони України.

ЗСУ проводять тактичні контратаки, що дозволяє поліпшувати позиції та ускладнювати дії противника.

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Ворог намагається накопичувати сили та здійснювати штурми малими групами, однак їхні спроби часто зупиняються ударами дронів.

Обстановка на південному Донбасі

На відміну від району Покровська, ситуація на півдні Донеччини залишається напруженою.

У районі Курахового росіяни зосереджують сили, готуючи наступальні дії. Основні бої тривають біля Андріївки, Костянтинополя та Улаклів.

У районі Великої Новосілки окупанти продовжують наступ після захоплення Новоочеретуватого, Скудного та Бурлацького.

У DeepState також повідомили, що одна з найбільш активних ділянок на Покровському відтинку в Донецькій області — район села Срібного, де противник тисне на позиції українських військових. Після постійних штурмів він зміг захопити село Запоріжжя і намагається розвивати свій успіх в напрямку відтинку населених пунктів Преображенка-Троїцьке-Горіхове.

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