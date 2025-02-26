Цікаві лайфгаки щодо прання, які має знати кожен

Прання — це щотижнева рутина, якою ви, напевно, займаєтеся роками. Проте ви можете бути здивовані, дізнавшись, скільки таємниць ховається за цим, здавалося б, простим завданням.

Видання RealSimple надало неоціненні поради, які допоможуть вам вдосконалити ваше рутинне прання.

Частіше використовуйте холодну воду

Хоча гаряча вода часто асоціюється з покращеною санітарією, краще використовувати холодну воду. Це не лише подовжить термін служби вашого одягу, але й зменшить витрати на енергію. Ваш одяг прослужить довше, ви споживатимете менше енергії, отже, будете екологічнішими та заощадите на рахунках за електроенергію чи газ. Гаряча вода повинна використовуватися лише для сильно забруднених речей чи для глибокого очищення.

Ніколи не сушіть тканину з плямами

Одна з найгірших помилок, яку ви можете зробити, — це після прання не перевірити речі на наявність плям і покласти їх до сушильної машини. Гаряче повітря, а не гаряча вода, "фіксує" плями. Завжди перевіряйте одяг на наявність плям перед сушінням. Якщо пляма залишилася, повторіть процес видалення чи спробуйте ефективніші методи.

Попередньо обробіть плями

Важливо попередньої обробити плями. Чим швидше ви почнете діяти, тим кращий результат отримаєте. Використання спеціалізованих засобів для обробки плям не лише покращить результати, а й допоможе заощадити на надмірному використанні мийного засобу.

Використовуйте менше мийного засобу

Всі ми знаємо, як легко додати зайву порцію прального порошку, але чи точно це допоможе впоратися з плямами. Вода очищає на 80%, а мийний засіб насправді використовується для додаткової допомоги. Завжди дотримуйтесь рекомендацій на етикетці.

Не використовуйте кондиціонер для певних тканин

Тема використання кондиціонера для тканини залишається спірною. Краще уникати його використання для спортивного одягу, рушників та спідньої білизни. Коли ви додаєте пом’якшувач, ви ніби "затираєте" волокна, а це зменшує їх здатність до подальшого вбирання води.

Синтетичні тканини сушіть на повітрі

Під час сушінні одягу з синтетичних матеріалів, таких як поліестер чи нейлон, краще віддати перевагу природному сушінню. Синтетичні вироби ненавидять тепло, тому сушіння на повітрі допоможе їм довше прослужити вам.

Читайте етикетки

Етикетки для одягу — це не просто прикраса. Вони надають вказівки, які допоможуть зберегти тканини в ідеальному стані. Якщо на бирці написано "тільки хімчистка", дотримуйтесь цих вказівок. Якщо у вас є дорогий одяг або ніжні тканини, краще довірити його професіоналам у хімчистці.

Ці прості, але ефективні поради допоможуть вам вивести прання на новий рівень. Тож наступного разу, коли ви займатиметеся пранням, пам’ятайте про ці лайфгаки, щоб ваша білизна залишалася свіжою, чистою та як нова.

Ми також писали про те, як правильно використовувати оцет для прання.

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