Сортування білизни перед пранням: навіщо це робити

Ще наші бабусі знали, що перед тим, як починати прання, речі слід правильно відсортувати. Сьогодні ж дехто нехтує цим правилом і вважає його пережитком минулого. Але чи дійсно можна прати все разом і не мати жодних наслідків, спробуємо розібратися.

Видання RealSimple розповіло, чому сортування білизни перед пранням є важливим і поділилося корисними порадами, як зберегти одяг у відмінному стані.

Важливість сортування білизни

Якщо після прання ваш улюблений одяг втрачає колір, має зношений вигляд або покривається дивними плямами, можливо, справа у неправильному сортуванні. Розподіл речей за кольорами, типами тканин та рівнем забруднення допоможе продовжити їхній термін служби, запобігти линянню та механічним пошкодженням.

Подовження "життя одягу"

Розділення білизни за кольором, типом тканини та рівнем забруднення подовжує термін служби ваших речей. Хоча ігнорування цього етапу не обов'язково відразу зіпсує одяг, правильне сортування допоможе зберегти його гарний вигляд і структуру волокон.Особливо важливо дотримуватися цього правила під час прання у холодному режимі.

Запобігання перенесенню барвника

Прання темного та світлого одягу разом є основною причиною перенесення барвника. Навіть якщо цього не видно одразу, з часом білі речі набувають сіруватого чи брудного відтінку.

Зменшення механічного зношення

Речі з різних тканин мають різний ступінь зношення під час прання. Наприклад, грубі тканини (джинси, полотняні куртки) можуть пошкоджувати ніжні речі (шовк, мереживо, тонкий трикотаж). Якщо не розділяти їх перед пранням, тканини швидше втрачатимуть свою міцність і естетичний вигляд.

Як правильно сортувати білизну

Щоб уникнути неприємних сюрпризів після прання, дотримуйтесь простих кроків:

Читайте етикетки

Перед тим як класти річ у пральну машину, ознайомтеся з інформацією на ярлику. Він підкаже, яку температуру прання вибрати, чи можна використовувати віджим та сушити одяг у машинці.

Сортуйте білизну за кольором

Виділіть три основні групи:

Світлий одяг: білий, пастельний, світло-сірий.

Темний одяг: чорний, темно-синій, коричневий, бордовий.

Яскравий одяг: червоний, помаранчевий, зелений, жовтий.

Особливо важливо прати червоні речі окремо, оскільки цей колір найчастіше линяє.

Розділяйте за типом тканини

Тканини різної щільності потребують різного догляду:

Джинси та важкі тканини варто прати окремо, щоб вони не пошкодили тонкі речі.

Делікатні тканини (шовк, мереживо, шифон) краще прати вручну чи у сітчастому мішку.

Бавовняні рушники та халати можуть залишати ворс, який прилипатиме до іншого одягу, тож їх варто прати окремо.

Враховуйте рівень забруднення

Сильно забруднені речі (дитячий одяг, спортивна форма, робочий одяг) варто прати окремо від слабо забруднених, щоб бруд не осідав на інших речах.

Правильне сушіння

Якщо білизну неправильно висушити, навіть ідеально випраний одяг може втратити форму. Як правило, для сушіння діють ті ж правила сортування, що й для прання. Важкі речі довше висихають, а легкі можуть пересушитися, а це призведе до їхнього зношення.

Перш ніж класти річ у сушильну машину, перевірте, чи дозволено це за інструкцією на ярлику. Делікатні тканини краще сушити природним способом.

Сортування білизни перед пранням – це не просто старомодне правило, а важливий етап догляду за одягом. Воно допомагає зберегти яскравість кольорів, запобігає зношенню тканин та подовжує термін служби улюблених речей. Виділивши лише кілька хвилин на сортування, ви зможете уникнути неприємних сюрпризів після прання та довше насолоджуватися чистим та охайним гардеробом.

Ми також писали про те, як правильно прати рушники.

Читайте також: